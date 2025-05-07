В преддверии 8 и 9 мая берлинская полиция ввела ряд ограничений, связанных с российской и советской символикой, а также исполнением военных песен.

Как сообщает Telegram-канал Ольги Скабеевой, с 2 мая запрещено петь знаменитую песню до 22:00. После этого времени её исполнение допускается, но под строгим контролем.

Ограничения затрагивают не только «Священную войну», но и другие русские военные и маршевые композиции во всех версиях. Кроме того, под запретом оказались:

Ношение военной формы или её элементов, а также военных знаков отличия.

Демонстрация символов «V» и «Z», георгиевских лент, флагов России и гербов СССР.

Любая символика, связанная с российско-украинским конфликтом, включая карты Украины без территорий Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Нарушение этих правил, по мнению властей, может быть расценено как поддержка конфликта или провокация.

Посольство РФ в Германии резко раскритиковало действия берлинской полиции, назвав их «необоснованными и дискриминирующими». В заявлении дипломатов подчёркивается, что подобные меры являются проявлением исторического ревизионизма и политической конъюнктуры, а также унижают человеческое достоинство.

Запреты приурочены к дням памяти о Второй мировой войне, когда в Германии и других странах Европы проходят мероприятия, посвящённые Победе.