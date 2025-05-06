Бельгия – страна, где налоги могут шокировать даже самых подготовленных. Популярный российский тревел-блогер Илья Варламов (признан Минюстом РФ иноагентом) поделился своими впечатлениями о жизни в этом европейском государстве в новом видео на YouTube, назвав местную налоговую систему просто космической.

По словам блогера, чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь государству. Налог на доходы в Бельгии может доходить до 50%, а это, согласитесь, половина кровно заработанного. Добавьте к этому НДС в размере 21% – и кошелек начинает худеть на глазах.

Не легче и тем, кто мечтает обзавестись жильем. Покупка недвижимости в Бельгии – это не только радость от нового дома, но и необходимость отдать государству примерно восьмую часть стоимости объекта. Фактически, это как купить дом и сразу подарить одну комнату налоговой службе.

Но есть и обратная сторона медали. Как отметил Варламов, высокие поборы частично оправданы качеством жизни. В частности, медицина в Бельгии на высоте, а стоимость страховки остается вполне доступной для большинства жителей.

Блогер не в первый раз обращает внимание на финансовые особенности разных стран. Ранее он уже делился удивлением от цен в США, где в одном из нью-йоркских супермаркетов упаковка из дюжины яиц обошлась бы в 10-13 долларов. Это примерно 800-1000 рублей за продукт, который у нас считается базовым.

Бельгия, по мнению Варламова, – это страна контрастов. С одной стороны, налоговое бремя давит на плечи, с другой – социальные блага, такие как медицина, смягчают удар. Стоит ли игра свеч, каждый решает сам.