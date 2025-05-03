Американские исследователи из Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка сделали сенсационное заявление: в космосе обнаружены аномальные явления, которые они интерпретируют как возможные “скопления духовных форм”.

Это открытие, если оно будет подтверждено, может радикально изменить представления о природе жизни и её связи с Вселенной.

С помощью высокоточного оборудования учёные зафиксировали электромагнитные вспышки, напоминающие молнии, в определённых областях космоса. Эти явления, простирающиеся на несколько километров, отличаются стабильной повторяемостью и не имеют чёткого объяснения в рамках традиционной астрофизики. Возможные причины включают:

Электрические разряды или магнитные поля.

Неизученные формы энергии, которые некоторые исследователи связывают с “духовными сущностями” или даже человеческим сознанием.

Подтверждение гипотезы о существовании “духовных форм” в космосе может перевернуть научные представления о жизни, смерти и мироздании. Учёные предполагают, что эти явления помогут глубже понять природу сознания и его возможное существование за пределами физического тела. Это также открывает новые перспективы для изучения взаимодействия космоса с Землёй.

Скептики отмечают, что явления могут иметь чисто физическую природу, например, быть результатом плазменных процессов или космических излучений. Отсутствие официальных доказательств существования “душ” вызывает сомнения, и многие учёные призывают к осторожности в интерпретации данных.