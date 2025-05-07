Украинские войска вновь предприняли попытку атаковать приграничную территорию России, на этот раз в районе села Новый Путь Курской области. Однако, как и в случае с неудачным штурмом Тёткино, операция закончилась для ВСУ катастрофой. Об этом сообщают эксперты Telegram-каналов «Военный осведомитель» и «Северный ветер», ссылаясь на данные с линии фронта. Передает АиФ.

По информации «Военного осведомителя», утром украинская сторона попыталась прорвать российскую границу с использованием бронетехники западного производства — в атаку были брошены боевые машины пехоты M2A2 Bradley ODS-SA и бронеавтомобили «Казак». Однако продвижение было быстро остановлено: натовская техника сгорела на подступах, подорвавшись на минных полях и увязнув в «зубах дракона», инженерных заграждениях, установленных вдоль границы. Российская артиллерия и дроны-камикадзе добили оставшиеся машины, превращая колонну ВСУ в горящий металлолом.

По оценке военных корреспондентов «Северного ветра», большая часть техники и живой силы противника уничтожается ещё до приближения к линии фронта. Даже те немногие группы, которым удаётся преодолеть 900-метровый участок украинской территории в направлении границы, не способны прорваться вглубь. На подступах их встречают плотным огнём, и почти никто из них не добирается до российских позиций.

Военные эксперты подчёркивают, что украинское командование применяет одну и ту же тактику в разных участках фронта — штурмы по открытой местности с минимальной координацией, зачастую без поддержки. При этом создаётся впечатление, что бойцов кидают в бой без должной подготовки и понимания обстановки. Многие из них, как предполагают аналитики, могут быть под действием психостимуляторов, что только усугубляет ситуацию и приводит к ещё большим потерям.

Попытки киевского режима добиться тактической «перемоги» в приграничных районах, судя по всему, носят скорее символический характер. Однако даже минимального успеха добиться не удаётся. Тактические поражения на этих направлениях сопровождаются значительными потерями в бронетехнике, личном составе и репутации военного руководства Украины.

Всё это, по мнению наблюдателей, только приближает финал — но не для России, а для самой Украины, которую продолжают втягивать в обречённые авантюры.