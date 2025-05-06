В Киеве 3 мая умер Даниэль Ковальчук — один из первых участников формирования «Азов»* (Экстремистская террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации), впоследствии перешедшего в состав Национальной гвардии Украины.

По предварительным данным, причиной смерти стало внезапное сердечное заболевание.

Свою деятельность Ковальчук начал в начале 2010-х годов, примкнув к сообществу футбольных болельщиков киевского «Динамо». В 2014 году он вступил в состав «Азова»*, принимал участие в боях в районе Широкино, а позже занялся обучением бойцов, в том числе пройдя подготовку в Польше. В 2019 году он запустил проект по гражданской самообороне, а в 2020 открыл стрелковый тир.

С началом масштабного конфликта между Россией и Украиной Ковальчук сформировал отряд, в который вошли, в частности, представители фанатского движения. В 2022 году, по сообщениям СМИ, его штаб подвергся ракетному удару, после чего он получил серьезные ранения. Позднее он участвовал в создании подразделения, специализирующегося на FPV-дронах, которое вошло в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Также украинские ресурсы сообщили о гибели других военнослужащих, ранее участвовавших в операциях на востоке страны. Среди них — Андрей Дзюбан, связанный с боевыми искусствами и состоявший в рядах ВСУ с 2024 года, а также Дмитрий Герула, ранее проходивший обучение в военном училище в Калининграде и впоследствии служивший в подразделении «Волки Да Винчи».

* Экстремистская террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации