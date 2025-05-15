Ночь и утро на Украине превратились в настоящий кошмар для военных объектов. Российские силы нанесли серию мощных ударов, накрывших десятки целей по всей стране. Ракеты и дроны с оглушительной силой обрушились на склады, заводы и места дислокации войск, оставляя после себя дым и разрушения, сообщает “АиФ”.

По данным аналитиков, за несколько часов было зафиксировано около 33 ударов. Основной акцент сделан на тыловые позиции: логистические узлы, арсеналы и пункты подготовки войск. В отличие от прифронтовых зон, именно глубинные объекты стали приоритетной мишенью.

Киев и его окрестности приняли на себя главный удар. Воздушная тревога длилась почти пять часов, а атаки шли волнами — дроны и ракеты чередовались, не давая противнику опомниться. Под прицел попали военные базы, системы ПВО и склады в Белой Церкви, Броварах и других пригородах. Очевидцы сообщают о мощных взрывах, сотрясавших даже отдаленные районы.

Не обошли стороной и западные регионы. В Ивано-Франковской области удары пришлись по аэродромам и хранилищам, куда недавно завозили натовское вооружение. В Луцке и на Волыни, где атаки случаются реже, этой ночью тоже было жарко. Эксперты предполагают, что целью могли стать крупные ремонтные предприятия или системы противовоздушной обороны.

Особое внимание привлек удар по Сумам, где российские ракеты накрыли танковый ремонтный завод. Это не просто попадание — это настоящая катастрофа для противника. По информации местных источников, уничтожено более 20 единиц бронетехники и десяток военных машин. Вместе с техникой в огне погибли и получили ранения десятки боевиков.

На заводе в Сумах также хранились боеприпасы, что только усилило масштаб разрушений. Взрыв был настолько мощным, что его отголоски доносились до самых окраин города. Этот удар, по мнению специалистов, стал одним из самых значимых за последние дни.

В других регионах — Харьковской, Черкасской, Ровенской и Хмельницкой областях — атаки носили точечный характер. Здесь били по ключевым объектам, связанным с переброской войск и снабжением. В Житомирской области под удар попали маршруты военной логистики.

Итоги ночных и утренних атак ещё предстоит оценить. Информация о разрушениях в Луцке, Тернополе и других городах продолжает поступать. Но уже ясно одно: для украинских военных объектов эта ночь стала настоящим испытанием огнем.