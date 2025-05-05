На южно-донецком направлении продолжаются ожесточённые бои. Российские штурмовые подразделения вошли в село Богатырь, где завязались интенсивные уличные столкновения, особенно в районах Звёздного проспекта, а также улиц Волшебная и Солнечная.

Пехота ВС РФ действует при поддержке артиллерии, штурмовой авиации и дронов-камикадзе. В случае сопротивления применяются фугасные авиабомбы. По мнению военных экспертов, падение Богатыря — вопрос ближайшего времени.

Богатырь считается ключевой точкой на этом участке фронта. Бои также разворачиваются в соседней Алексеевке, чьё возможное взятие откроет путь к дальнейшему продвижению на Комар. Российские силы ведут наступление с трёх направлений, расширяя контроль над территорией.

К северу от Богатыря бои идут в районах Орехово и Котляровка — это последние населённые пункты на подступах к границе с Днепропетровской областью. Военный эксперт Владимир Ераносян полагает, что украинская армия не сможет надолго удержать эти рубежи, несмотря на попытки закрепиться.

По его словам, продвижение российских сил на этом направлении может иметь лавинообразный характер: при падении Богатыря и Алексеевки может последовать обрушение линии обороны до самой границы с Днепропетровской областью.