Недавнее заявление министра обороны США Пита Хегсета, процитированное изданием Observer.com, вызвало серьёзный резонанс в экспертной среде. По словам главы Пентагона, Китай обладает возможностью уничтожить все 11 авианосцев США всего за 20 минут с помощью гиперзвукового противокорабельного вооружения. Несмотря на явную гиперболу в формулировке, в этих словах аналитики видят отражение нарастающей обеспокоенности уязвимостью американского флота перед растущей военной мощью Китая. Передает RZNonline.ru.

Существенные изменения в структуре и возможностях Народно-освободительной армии Китая за последние годы подтверждают, что подобные опасения не беспочвенны. Пекин активно развивает концепцию асимметричного сдерживания, делая ставку на противокорабельные баллистические ракеты большой дальности — прежде всего «Дунфэн-21Д» и «Дунфэн-26». Эти комплексы, оснащённые гиперзвуковыми боевыми блоками, предназначены для прорыва эшелонированной противовоздушной обороны и нанесения ударов по авианосным группам на значительном удалении.

Особое внимание китайская армия уделяет и разведывательным возможностям. Как сообщает американское издание, НОАК начала развертывание новых самолётов дальнего радиолокационного обнаружения KJ-700. Эти воздушные платформы способны выполнять не только задачи ДРЛО, но и обеспечивать оптоэлектронную разведку, а также радиоэлектронную борьбу. Такая интеграция позволяет Китаю в режиме реального времени отслеживать передвижения американского флота и оперативно наводить оружие.

На этом фоне заявления Хегсета начинают восприниматься как отражение реальных стратегических сдвигов. Из 11 авианосцев ВМС США лишь ограниченное количество способны одновременно находиться в боевой готовности в одном регионе. Это снижает их оперативную гибкость и повышает риск попасть под массированный удар, особенно в таких напряжённых зонах, как Южно-Китайское море.

Аналитики отмечают, что Китай выстраивает устойчивую систему военного сдерживания, основанную на относительно дешёвых, но эффективных ракетных комплексах. В отличие от дорогостоящих американских авианосных групп, эта модель обеспечивает Пекину возможность оказывать давление на региональные интересы Вашингтона, используя обычное вооружение, но достигая стратегического эффекта, сопоставимого с ядерным сдерживанием.