Российская армия нанесла удары по складам с боеприпасами и объектам оборонной промышленности противника в Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Одесской и Сумской областях.

В Харькове зафиксировано не менее 20 взрывов в промзоне — предполагается поражение военных предприятий, сообщает 1tv в эксклюзивном репортаже Валентина Гвоздева.

На Северском направлении целью стал узел спутниковой связи, использовавшийся для координации ударов ВСУ. В районе Покровска (ДНР) боец ВС РФ совершил дерзкий штурм украинского блиндажа, используя только гранаты и собственный автомат. Стремительные действия и дерзость русского воина обеспечили стремительный захват позиции.

Успех операций обеспечен подготовкой — бойцы отрабатывают манёвры на полигонах в условиях, максимально приближенных к боевым. Скорость и меткость становятся решающими факторами в борьбе за инициативу на линии фронта.