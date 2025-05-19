Россия продолжает работу над созданием перспективного стратегического бомбардировщика шестого поколения — ПАК ДА «Посланник». Об этом сообщает американское издание 19FortyFive, подчеркивая как технические возможности будущего самолета, так и сложности, сопровождающие реализацию проекта. Передает ИноСМИ.

Согласно опубликованной информации, «Посланник» будет способен преодолевать межконтинентальные расстояния и наносить удары по целям на территории США и стран Европы. Предусмотрена возможность перевозки до 30 тонн различного вооружения, включая гиперзвуковые ракеты и ядерные боеголовки. Основное внимание разработчики уделяют малозаметности — предполагается, что самолет будет невидим для радаров.

Кроме того, ПАК ДА должен получить передовое оснащение: лазерные системы, элементы искусственного интеллекта, а также возможность функционировать в беспилотном режиме или действовать в сопровождении дронов. При этом экипаж пилотируемой версии будет включать четырёх человек, для которых предусмотрено в том числе и место для отдыха.

Как отмечает 19FortyFive, Россия остро нуждается в обновлении стратегической авиации на фоне постепенного устаревания самолетов Ту-95 и Ту-160. Новый бомбардировщик, по мнению авторов материала, может стать важным элементом ядерного сдерживания, особенно в условиях нарастающей конфронтации с Западом.

Однако темпы разработки остаются сдержанными. Работа над ПАК ДА началась еще в конце 1990-х годов, но продвигается медленно. Запланированный первый полет был перенесен на 2025 год, а запуск серийного производства — на 2030-й. В качестве причин задержек автор публикации указывает санкционное давление и проблемы с приобретением необходимых комплектующих.

Несмотря на амбициозные характеристики, американское издание выражает сомнение в способности России реализовать проект в заявленные сроки. По мнению обозревателя, низкая скорость и ограниченная маневренность будущего самолета могут стать его уязвимыми сторонами при столкновении с современной системой ПВО. Также подчеркивается, что из-за технических и экономических трудностей ПАК ДА рискует остаться на стадии разработки до конца текущего десятилетия.

Тем не менее, ПАК ДА рассматривается как ключевой проект для поддержания стратегического баланса, а его реализация позволит России расширить арсенал средств доставки ядерного оружия.