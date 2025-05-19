Американский журнал 19FortyFive опубликовал материал, в котором говорится о возможных выгодах для США и их союзников от уничтожения российского истребителя Су-30 украинским морским дроном V7. Обозреватель издания Джулиан МакБрайд утверждает, что инцидент с поражением воздушной цели надводным беспилотником может стать знаковым моментом в развитии морской тактики.

Как отмечает МакБрайд, Украина поддерживает тесные экономические и дипломатические отношения с Японией, Тайванем и Соединёнными Штатами. Эти страны, по мнению автора, могут использовать тесное сотрудничество для изучения и адаптации украинских технологий в области беспилотных систем. Он считает, что опыт Украины в применении дронов, особенно в нестандартных конфигурациях, способен принести пользу не только в текущем конфликте, но и в потенциальных региональных противостояниях.

В частности, аналитик обращает внимание на то, что технологии, подобные тем, что использовались в V7, могут применяться для сдерживания действий Народно-освободительной армии Китая в районе Южно-Китайского моря. Применение морских дронов, способных сбивать воздушные цели, МакБрайд называет новым этапом в морской военной стратегии.

Ранее издание The Aviationist сообщало, что украинский дрон V7 оснащается американскими ракетами AIM-9 Sidewinder, которые позволяют ему поражать воздушные цели на дистанции до 10 километров. Такой потенциал делает его особенно опасным средством, поскольку он сочетает в себе маневренность надводной платформы с возможностью нанесения высокоточного удара по авиации.