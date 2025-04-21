США официально заявили о начале реализации амбициозного проекта стратегической противоракетной обороны нового поколения — «Золотой купол». Концепция базируется на опыте Стратегической оборонной инициативы времён Рейгана, но теперь включает современные разработки, включая возможное использование орбитальных платформ.

Сегодняшняя система ПРО США, основанная на перехватчиках GBI и морских ракетах SM-3, не способна отразить массированный ядерный удар и рассчитана лишь на ограниченные угрозы. Российские МБР, оснащённые средствами преодоления ПРО и РЭБ, представляют собой серьёзный вызов даже для перспективных систем.

Проект «Золотой купол» может включать в себя:

Космические компоненты для перехвата ракет на ранних этапах полёта

Новое поколение орбитальных перехватчиков

Системы ИИ и машинного обучения для адаптивного реагирования на атаки

Тем не менее, технические и финансовые сложности остаются. История СОИ показывает: от рентген-лазеров до орбитальных ускорителей — ни одна фантастическая идея так и не была реализована.

Эксперты считают, что даже в случае развёртывания новой системы, Россия может сохранить способность преодоления ПРО за счёт развития гиперзвукового оружия, ложных целей, маневрирующих боеголовок и средств РЭБ.