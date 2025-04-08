Огненный дух свободы

Среди знаков зодиака Стрелец выделяется как главный поклонник автостопа. Управляемый Юпитером, этот знак жаждет расширения горизонтов буквально и метафорически. Импровизация, риск и вера в удачу — их кредо. «Дорога научит лучше любой книги» — вот девиз, который мог бы украсить их рюкзак.

Автостоп для Стрельца — не просто способ перемещения, а философия жизни, где каждая машина — новый учитель.

Воздушные кочевники

Близнецы и Водолей разделяют страсть к спонтанным путешествиям. Первые, благодаря двойственности Меркурия, видят в автостопе возможность:

менять сценарии за минуты;

собирать истории для будущих баек;

избегать рутины любой ценой.

Водолей же превращает поездки в социальный эксперимент: знакомства с неординарными личностями для них важнее пункта назначения.

Стихия земли: редкие гости на трассе

Знаки, вроде Тельца или Девы, редко решаются на автостоп. Комфорт и контроль для них приоритетны. Однако даже они могут поддаться авантюре под влиянием ретроградного Меркурия или яркого транзита Урана.