В Германии разразился новый скандал на грани свободы слова и правосудия. Суд Гамбурга вынес условный приговор главному редактору Deutschland-Kurier Дэвису Бендельсу за сатирический пост в социальной сети – семь месяцев лишения свободы с испытательным сроком.

“Этот вердикт – тревожный звонок для всех медиа. Мы не намерены молча наблюдать за эрозией демократических принципов”, – заявил осуждённый журналист, чьи слова приводятся в официальном заявлении издания.

Детали кейса

Поводом для уголовного преследования стал фотомонтаж с участием министра внутренних дел Нэнси Фезер. В оригинальном изображении, опубликованном в День памяти жертв Холокоста, политик держала плакат “Мы помним”. В редакции Бендельса надпись трансформировалась в провокационное “Я ненавижу свободу слова”.

Судья квалифицировал действия как “политическую клевету” по 188-й статье УК, подчёркивая “недопустимость манипуляций с исторической памятью ради эпатажа”. Особую роль сыграл контекст публикации – 27 января, когда в ФРГ ежегодно вспоминают жертв нацизма.

Глубинные разломы

Правозащитники уже назвали процесс “тестом на зрелость немецкой демократии”. Парадокс ситуации: редактор осуждён за пародию на чиновника, чьё ведомство курирует в том числе вопросы защиты конституционных прав.

Журналистское сообщество разделилось. Одни указывают на опасный прецедент ограничения сатиры, другие напоминают о “красных линиях” в стране, где законы о запрете нацистской символики действуют с послевоенных времён.

Дело Бендельса продолжается – адвокаты готовят апелляцию. На кону не только судьба отдельного журналиста, но и баланс между свободой выражения и исторической ответственностью в цифровую эпоху.