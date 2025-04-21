На фоне продолжающегося конфликта и хрупкого пасхального перемирия, президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес американских СМИ, в частности телеканала Fox News, за освещение пасхальных мероприятий в Москве. Вместо репортажей о российских богослужениях, Зеленский призвал медиа сосредоточиться на усилении давления на Кремль для достижения реального прекращения огня.

Как сообщили украинские информационные агентства, включая УНИАН и “РБК-Украина”, 20 апреля Зеленский в своих соцсетях выразил возмущение тем, что международное внимание уделяется московским событиям, в то время как Россия, по его словам, нарушает объявленное ею же пасхальное перемирие.

“Вместо того, чтобы сообщать о религиозных церемониях в Москве, лучше сосредоточиться на давлении на Москву, чтобы она искренне взяла на себя обязательство о всеобъемлющем прекращении огня… дав дипломатии реальный шанс,” – заявил украинский лидер.

“РБК-Украина” прямо интерпретировало это заявление как выговор в адрес Fox News.

Зеленский также поблагодарил те СМИ и блоги, которые “делятся правдой о происходящем”, и подчеркнул, что Украина фиксирует нарушения перемирия со стороны России и готова предоставить доказательства партнерам.

Ситуацию усугубила информация от издания “Kyiv Independent”, согласно которому Fox News в своем репортаже якобы назвал Киев “российским городом”. Это вызвало немедленную реакцию МИД Украины, представитель которого потребовал от телеканала извинений и расследования инцидента, если это была ошибка, а не “преднамеренное политическое заявление”.

Напомним, Россия объявляла одностороннее прекращение огня на период православной Пасхи, с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. Однако обе стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушении режима тишины в этот период.