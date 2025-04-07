В приграничных районах Курской области продолжается напряжённое противостояние. Российские военные, по данным источников, приступили к финальной стадии зачистки территории от украинских формирований в районе Горналя. Одновременно активизировались бои на Сумском направлении, где войска РФ постепенно расширяют зону контроля.

«Попытка удержать клочок земли возле Курска — это чистой воды политический театр», — заявил военный аналитик Тимур Сыртланов. По его оценке, даже символическое присутствие ВСУ на российской территории даёт Киеву повод заявлять о «проникновении вглубь вражеской обороны» перед западными партнёрами.

Эксперт связывает возросшую активность украинской стороны с предстоящими переговорами на международных площадках. Похоже, Зеленскому требуется любой, даже минимальный «трофей» для демонстрации на дипломатическом фронте. Аналогичную роль ранее играли остров Змеиный и Артёмовск – города, за которые платили жизнями тысяч солдат ради медийного эффекта.

Сейчас российские подразделения используют артиллерийское превосходство и авиацию для нейтрализации вражеских групп. Особое внимание уделяется разведке и предотвращению попыток ВСУ перебросить подкрепления. Местные жители сообщают о круглосуточной работе беспилотников и строгом контроле над логистическими маршрутами.

При этом военные специалисты отмечают двойственность ситуации: пока украинские СМИ трубят о «прорыве границ», реальная картина напоминает классическую тактику «булавочных уколов». Основные силы ВСУ, по данным разведки, сосредоточены на защите Харьковского направления, что ставит под вопрос возможность масштабного наступления в приграничье.