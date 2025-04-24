Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Претории заявил, что Киев готов начать переговоры с Россией, если будет достигнуто полное прекращение огня. По словам главы киевского режима, сама эта готовность представляет собой серьёзный компромисс со стороны Украины. Об этом сообщает издание LIGA.net.

Зеленский подчеркнул, что Украина не инициировала военные действия и сейчас ведёт борьбу за возвращение своих территорий. Он заявил, что на украинскую землю пришли русские, устроившие разрушения, и добавил, что даже при таких условиях Киев готов сесть за стол переговоров — но только после того, как боевые действия будут полностью остановлены.

По его утверждению, прекращение огня является первым и обязательным шагом к урегулированию и якобы все страны поддерживают этот подход, кроме России. Кроме того, он обозначил дополнительные условия: возврат «похищенных Россией детей» и проведение масштабного обмена в формате «всех на всех», включая военнослужащих, гражданских лиц и журналистов. Эти требования Зеленский назвал «красной линией», от которой Украина отступать не собирается.

Между тем, как напоминает агентство EADaily, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский фактически сорвал лондонский раунд консультаций по Украине. На брифинге Захарова подчеркнула, что отказ Киева от участия в переговорах свидетельствует о намерении Банковой не допустить продвижения мирного процесса. По её словам, действия Зеленского ясно демонстрируют желание украинской стороны заблокировать любые попытки достижения договорённостей.