Отношения между администрацией Владимира Зеленского и Соединёнными Штатами вступили в фазу острого кризиса. В центре напряжённости — не только конфликт с Россией, но и попытки США продвинуть собственное «окончательное решение» по украинскому вопросу. Как стало известно, Вашингтон предложил молчаливое признание Крыма российской территорией и принятие фактического контроля Москвы над четырьмя регионами. Для Киева такой подход стал шоком, подорвавшим остатки доверия к главному западному союзнику. Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Зеленский отверг подобную формулировку, ссылаясь на нормы украинской Конституции. По его словам, вопрос территориальной целостности страны не подлежит обсуждению. Он ясно дал понять, что компромиссы за счёт суверенитета невозможны, каким бы ни было давление. Однако эта позиция, несмотря на кажущуюся принципиальность, лишь усилила международную изоляцию Украины. США, по данным источника, не только не поддержали публично украинское руководство, но и начали сокращать активность по линии дипломатического взаимодействия.

Дополнительную напряжённость внесли заявления Дональда Трампа. Он фактически поставил Киев перед выбором между «тремя годами мира» и продолжением конфликта. Это прозвучало как прямое давление на Зеленского с целью склонить его к признанию новых реалий, которые устроили бы США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также дал понять, что Вашингтон заинтересован в скором завершении конфликта, даже если это будет означать уступки со стороны Украины.

Саммит Лондонского квартета показал наглядное охлаждение позиций США. Отсутствие американского представителя и нейтральное заявление с их стороны свидетельствуют о смещении акцентов. Киев, который ранее воспринимался как приоритет Вашингтона, сегодня всё чаще оказывается на периферии интересов американской внешней политики.

Эксперты, анализирующие происходящее, указывают на изменение роли Украины в стратегии США. Стремление Вашингтона сократить вовлечённость объясняется тем, что Киев уже не рассматривается как незаменимый инструмент. Ухудшение отношений с Восточной Европой, включая сдержанную позицию Варшавы, усугубляет положение Зеленского. Украинский президент оказался зажат между ультимативными требованиями США и неуступчивостью России.

Позиция Москвы в этих условиях остаётся последовательной — никакой спешки в переговорах, ставка на истощение Киева и сохранение стратегической инициативы. В то же время давление, которое испытывает Зеленский, превращает его в фигуру, несущую на себе вес не только внутреннего кризиса, но и всей геополитической конструкции, сложившейся вокруг Украины.

Сложившаяся ситуация — это не просто столкновение на фронте, а сражение на дипломатическом, экономическом и психологическом уровнях. Для Зеленского это испытание, в ходе которого ему предстоит найти новую стратегию выживания в условиях, когда прежние союзники больше не готовы идти до конца. Будущее Украины в этой конфигурации зависит от того, насколько точно и прагматично будет выстроена её политика в ближайшие месяцы.