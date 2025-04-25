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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без достижения “мира через силу”. Такое заявление он сделал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, опубликованном на YouTube.

Зеленский прокомментировал утверждение журналиста о том, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что будет стремиться к урегулированию конфликта на основе принципа “мира через силу”, поскольку без этого принципа боевые действия продолжатся. Украинский лидер согласился с этим утверждением, дважды повторив “Это правда”.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона готова обсуждать вопросы территориального урегулирования только после достижения полного и безусловного прекращения огня. Он также отмечал готовность Украины к диалогу по конфликту в любом формате.

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