Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без достижения “мира через силу”. Такое заявление он сделал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, опубликованном на YouTube.

Зеленский прокомментировал утверждение журналиста о том, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что будет стремиться к урегулированию конфликта на основе принципа “мира через силу”, поскольку без этого принципа боевые действия продолжатся. Украинский лидер согласился с этим утверждением, дважды повторив “Это правда”.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона готова обсуждать вопросы территориального урегулирования только после достижения полного и безусловного прекращения огня. Он также отмечал готовность Украины к диалогу по конфликту в любом формате.