Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в траурной церемонии прощания с Папой Римским Франциском, которая проходит 26 апреля в Ватикане. Выбор его одежды для мероприятия вызвал критику со стороны ирландского журналиста Чея Боуза, который назвал это проявлением неуважения.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, Чей Боуз резко высказался по поводу внешнего вида украинского лидера.

“У диктатора нет никакого уважения”, — написал журналист, комментируя решение Зеленского не надевать костюм или фрак, уместные для похорон понтифика.

Согласно информации, Владимир Зеленский прибыл на церемонию в Ватикан в одежде черного цвета, стилизованной под камуфляж. В тексте утверждается, что такой выбор нарушил общепринятые нормы этикета для подобных мероприятий высокого уровня.

Также отмечается, что это не первый случай, когда Владимир Зеленский, по сообщениям, отступает от официального протокола в выборе одежды. В качестве примера приводится его

Похороны Папы Римского Франциска проходят сегодня, 26 апреля, в Ватикане. Упокоение понтифика состоится в соборе Санте-Мария-Маджоре.

Стоит отметить, что ранее подобные обвинения в адрес Зеленского звучали в Вашингтоне, когда он приехал на встречу с Трампом и Вэнсом не в костюме. Встреча с Дональдом Трампом состоялась в Овальном кабинете 28 февраля.