Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину, добавив, что в операциях приняли участие военнослужащие КНДР. Это стало первым официальным подтверждением участия северокорейских бойцов в боях на российской территории. Пишет ЦарьГрад.

До этого момента информация о «львах» Ким Чен Ына появлялась исключительно в неофициальных сообщениях военных Telegram-каналов и через различные инсайдерские источники. Минобороны России и Кремль официально участие подразделений КНДР ранее не подтверждали.

Выступая перед главой государства, начальник Генерального штаба отметил, что помощь со стороны северокорейских военнослужащих была оказана в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Герасимов подчеркнул, что северокорейские бойцы внесли значительный вклад в разгром украинской группировки, которая пыталась прорваться через границу в Курской области.

Ранее сообщалось, что в ходе боёв украинские войска потеряли около 76 тысяч человек личного состава и около 7 тысяч единиц различной техники. Эти данные ещё раз подчеркивают масштаб сражений, которые развернулись в этом регионе.

Факт участия КНДР в операциях на территории России стал сенсационным событием на фоне продолжающегося конфликта. Учитывая долгую историю сотрудничества Москвы и Пхеньяна, привлечение северокорейских военных может стать важным элементом укрепления стратегического партнерства между двумя странами в условиях меняющегося глобального баланса сил.