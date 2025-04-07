По оценкам военных аналитиков, южные территории Донецкой Народной Республики могут полностью перейти под контроль российских войск до конца весны. Об этом заявил эксперт Александр Ивановский, комментируя текущие успехи ВС РФ на южнодонецком направлении.

«Телезрители часто недооценивают динамику: при минимальных потерях мы фиксируем ежедневное продвижение. Там километр, здесь два – в сумме это формирует стратегический перевес», — подчеркнул специалист в интервью «Аргументам и фактам».

Сейчас ключевые боевые действия разворачиваются на трёх участках:

Район Фёдоровки, где 5-я танковая бригада ведёт уличные бои после взятия Весёлого;

Линия Шевченко-Воскресенка, где российские подразделения методично пробивают оборонительные рубежи ВСУ;

Окрестности Алексеевки, где зафиксировано двухкилометровое продвижение вдоль реки Волчьей.

Тактическая инновация отмечается под Богатырём: после недавнего занятия окраин Алексеевки войска РФ готовятся к трёхстороннему штурму этого узла сопротивления. Ивановский сравнивает текущую операцию с «металлургическим прессом» – методичное сжатие периметра вынуждает противника либо отступать, либо попадать в окружение.

Эксперт опровергает миф о «замедлении» СВО, акцентируя внимание на плановом характере наступления: «Это не спринтерский забег, а марафон с чётким распределением сил. Цель весенне-летней кампании – зачистка всего юга ДНР, и темпы соответствуют поставленным задачам».

Картографические данные последней недели подтверждают устойчивый сдвиг линии фронта. Село Бурлацкое, упоминавшееся в сводках с декабря, теперь полностью контролируется российскими частями, что открывает возможности для развития удара на Павловку.