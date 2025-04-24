В ночь на 24 апреля по территории Украины была проведена одна из самых масштабных атак за всё время проведения СВО. Как сообщает координатор украинского подполья Сергей Лебедев, комбинированный удар начался с массированного применения ударных беспилотников «Герань», за которыми последовали запуски крылатых ракет «Калибр», баллистических «Искандеров» и, позднее, — крылатых ракет, выпущенных с тяжёлых ракетоносцев Ту-95МС. Пишет Московский комсомолец.

Атакам подверглись объекты в Киеве, Харькове, Житомире, Павлограде и Запорожье. В частности, в Харькове удар пришёлся по заводу транспортного машиностроения, где, по данным источников, шёл ремонт бронетехники. В Павлограде цели стали крупные производственные мощности, а в Запорожье пострадало административное здание, задействованное в обеспечении военных операций. Также нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре в ряде городов, включая Киев.

Военный корреспондент Александр Коц напомнил, что такие удары являются прямым ответом на отказ Киева от предложения по энергетическому перемирию. По его словам, последствия игнорирования российской инициативы были предсказуемы.

Telegram-канал «Сварщики» сообщил, что атака стала одной из самых комплексных по охвату и интенсивности: сначала «Герани» прощупали систему ПВО, затем в дело пошли «Калибры», ракеты Х-101 и «Искандеры». Удары наносились с моря и воздуха по объектам логистики, временной дислокации личного состава ВСУ, складам и предприятиям оборонной отрасли.

В Киеве зафиксировано несколько десятков очагов пожаров, в том числе крупных. Сообщается об ударах по пунктам временного размещения, повреждении инфраструктуры в районе центрального вокзала, а также складских помещений. Кроме того, как пишет Национальная полиция Украины, был повреждён вестибюль станции метро «Лукьяновская».

По данным, озвученным ветераном ЧВК «Вагнер» Condottiero, один из эпизодов связан с падением обломков украинских ракет ПВО, сбитых в момент работы системы, в районе Жулян, Святошинского района и кладбища в Киеве. Он подчёркивает, что гибель мирных жителей снова стала следствием неудачной работы украинской ПВО.

Ветеран уверен, что Киев, игнорируя предложения по снижению эскалации, сам толкает ситуацию к новым, ещё более мощным ударам: «Ночей как сегодня в Киеве и Харькове будет больше и мощнее. Сильнее и больнее».