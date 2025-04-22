Во Владимирской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации после серии взрывов, прогремевших в Киржачском районе. Согласно поступающим сообщениям, эпицентр инцидента находился вблизи арсенала ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. Власти организовали эвакуацию жителей нескольких населённых пунктов, переместив их в безопасные зоны. Официальные причины случившегося пока не озвучены.

Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя ситуацию в своём Telegram-канале, подчеркнул, что происшествие слишком серьёзное, чтобы объяснять его банальной халатностью. Он указал на важность надёжной работы тыла в условиях продолжающейся спецоперации. По его словам, стабильность в тыловых регионах напрямую влияет на успех боевых задач, решаемых на передовой.

«Если будут взрывать склады боеприпасов в тылу, если мы будем допускать это, нашим парням будет сложнее побеждать», — написал Сладков. Он отметил, что пока точные причины ЧП неизвестны, однако надеется, что расследование не завершится привычным заключением о нарушении техники безопасности.

Военкор также напомнил, что на фронте продолжаются локальные наступательные действия. Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, освобождая населённые пункты. Однако, по его словам, масштабное наступление, о котором неоднократно заявлялось украинской стороной, пока не началось. Сладков использовал метафору: «Машина войны смазана, осталось только заправить её коптерами и средствами РЭБ, ТСПК, боеприпасами. И она довезёт нас куда хотите». Как подчеркнул Сладков, важно не просто выявить причину случившегося, но и принять меры, чтобы подобное не повторилось.