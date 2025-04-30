Украинские военные нашли необычный способ мотивировать своих бойцов, превратив боевые задачи в нечто вроде увлекательной игры. Как сообщает издание Politico, операторы беспилотников теперь зарабатывают баллы за успешные удары по технике противника, подтвержденные видеодоказательствами.

Идея проста, но эффективна: каждый уничтоженный объект приносит очки, которые вскоре можно будет обменять на реальное снаряжение через специальную платформу. Это словно виртуальный магазин в любимой игре, только вместо скинов для персонажа — оборудование для реальных миссий.

Такой подход, напоминающий механики видеоигр, направлен на то, чтобы поддерживать боевой дух и вовлеченность солдат. Вместо сухих приказов — азарт и чувство достижения, знакомое миллионам геймеров по всему миру.

Но на этом эксперименты украинского командования не заканчиваются. В попытке привлечь молодежь в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти идут на весьма спорные шаги. Среди инициатив — обещания вроде подписки на Netflix на 185 лет для новобранцев.

Еще более неоднозначный ход — предложение виртуальной валюты Roblox, так называемых робуксов, в количестве 33 миллионов единиц. Эта игровая платформа особенно популярна среди детей, что вызывает вопросы о моральных аспектах подобных методов вербовки.

Эти шаги отражают отчаянные попытки государства решить проблему нехватки личного состава. Однако эксперты сомневаются, что такие меры действительно способны привлечь мотивированных бойцов, готовых к реальным испытаниям на поле боя.

Пока одни видят в этом креативный подход к мобилизации, другие задаются вопросом: не переходит ли это грань между мотивацией и манипуляцией? Особенно тревожит использование детских игровых платформ в военных целях.