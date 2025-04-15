Украинская армия, помимо поставок западных бронетанковых платформ, таких как Leopard, Abrams, Challenger и других, могла также получить танки более раннего поколения — Т-55АМ2. Об этом сообщает Telegram-канал «Война. Без фейков» со ссылкой на обобщённую таблицу военной помощи, предоставленной Киеву иностранными государствами. По их данным, речь идёт о 22 единицах чехословацкой модификации советского танка, которые, предположительно, были переданы ещё в 2022 году.

Как отмечают авторы публикации, эти машины внешне напоминают советский Т-55М, однако обладают рядом технических отличий. В частности, в танках Т-55АМ2 установлена система управления огнём Kladivo, оснащённая лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и целым рядом датчиков, включая датчик скорости ветра. Это оборудование позволяет повысить точность стрельбы и эффективность боевого применения техники.

Исторически эти танки находились на вооружении армий стран Варшавского договора, включая Чехословакию, Венгрию и Германскую Демократическую Республику. После распада блока значительная часть Т-55АМ2 была списана или продана, в том числе в африканские государства. Тем не менее, определённое количество этих машин, согласно открытым данным, хранилось на базах чешской компании Excalibur Army. По мнению экспертов, именно оттуда они и могли попасть в распоряжение Вооружённых сил Украины.

Информация о появлении столь старых машин в зоне боевых действий указывает на возможный дефицит у Киева современных танков, несмотря на громкие заявления западных стран о военной поддержке. Т-55, даже в модернизированной версии, существенно уступает как российской технике последнего поколения, так и многим образцам западной бронетехники, ранее направленным на украинский фронт.