Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Село Запорожье в ДНР, расположенное менее чем в семи километрах от границы республики, было освобождено бойцами группировки войск «Центр». Операция длилась около месяца и завершилась успешной зачисткой территории.

Основным элементом успеха стали тактические хитрости российских подразделений. Штурмовые группы, состоящие из двух-трёх человек, скрытно продвигались по селу, держась близко к укрытиям. Операторы разведывательных беспилотников, действуя слаженно, помогали пехоте точными данными о расположении противника. Благодаря этим данным удары наносились прицельно, что позволило минимизировать потери и быстро сломить сопротивление украинских боевиков.

Командир третьей роты первого батальона 1428 полка Ильшад Ахмедшин отметил, что штурмовые группы закидывали в тыл противника. Это создавало эффект внезапности: украинские силы, не имея достаточного количества людей для удержания всех домов, оказывались под ударом с двух сторон. По его словам, такие действия привели противника в замешательство, что дало дополнительное преимущество российским бойцам.

По мере продвижения штурмовые подразделения уничтожили значительное количество натовской техники и тяжёлых гексакоптеров. Часть украинских националистов, осознав, что окружены, сдались добровольно. Российские военнослужащие спрятали их в укрытиях, чтобы защитить от возможного огня со стороны их же товарищей.

Когда украинские боевики начали отступление, они пытались уничтожить всё на своём пути. Это привело к тому, что в селе практически не осталось целых зданий, и установить флаг стало невозможно. Впрочем, ключевая задача — освобождение населённого пункта — была выполнена.

Официально о взятии Запорожья Министерство обороны России сообщило 30 марта. Националисты были выбиты подразделениями группировки войск «Центр», что стало результатом активных наступательных действий, позволивших восстановить контроль над этой территорией.

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней