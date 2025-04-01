Село Запорожье в ДНР, расположенное менее чем в семи километрах от границы республики, было освобождено бойцами группировки войск «Центр». Операция длилась около месяца и завершилась успешной зачисткой территории.

Основным элементом успеха стали тактические хитрости российских подразделений. Штурмовые группы, состоящие из двух-трёх человек, скрытно продвигались по селу, держась близко к укрытиям. Операторы разведывательных беспилотников, действуя слаженно, помогали пехоте точными данными о расположении противника. Благодаря этим данным удары наносились прицельно, что позволило минимизировать потери и быстро сломить сопротивление украинских боевиков.

Командир третьей роты первого батальона 1428 полка Ильшад Ахмедшин отметил, что штурмовые группы закидывали в тыл противника. Это создавало эффект внезапности: украинские силы, не имея достаточного количества людей для удержания всех домов, оказывались под ударом с двух сторон. По его словам, такие действия привели противника в замешательство, что дало дополнительное преимущество российским бойцам.

По мере продвижения штурмовые подразделения уничтожили значительное количество натовской техники и тяжёлых гексакоптеров. Часть украинских националистов, осознав, что окружены, сдались добровольно. Российские военнослужащие спрятали их в укрытиях, чтобы защитить от возможного огня со стороны их же товарищей.

Когда украинские боевики начали отступление, они пытались уничтожить всё на своём пути. Это привело к тому, что в селе практически не осталось целых зданий, и установить флаг стало невозможно. Впрочем, ключевая задача — освобождение населённого пункта — была выполнена.

Официально о взятии Запорожья Министерство обороны России сообщило 30 марта. Националисты были выбиты подразделениями группировки войск «Центр», что стало результатом активных наступательных действий, позволивших восстановить контроль над этой территорией.