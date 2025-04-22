Вооружённые силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре в Харькове с применением ударных беспилотников. В результате атаки, по данным украинских источников, в городе произошло как минимум двенадцать взрывов за короткий промежуток времени — с 13:22 до 13:29. Очевидцы сообщают, что наиболее интенсивные удары пришлись на район Салтовка.

После взрывов над Харьковом поднялись плотные клубы чёрного дыма, охватившие несколько районов города. На видеозаписях, опубликованных в региональных телеграм-каналах, видна плотная задымлённость, охватившая значительную часть городской территории. Подтверждённые случаи возгораний зафиксированы сразу в четырёх районах.

По информации, предоставленной Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ударов загорелись складское помещение, хозяйственное здание, несколько автомобилей, а также сухая трава. При этом украинская сторона утверждает, что в результате атаки пострадали восемь человек. Их состояние уточняется.

Какие конкретно цели были поражены, на данный момент не раскрывается. Представители украинских властей не уточняют характер повреждений или принадлежность объектов, ставших мишенями для ударов. Однако масштаб разрушений и характер применения беспилотников свидетельствуют о прицельной атаке на объекты военного или стратегического значения.

Информация продолжает уточняться.

