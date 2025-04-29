Русская армия продолжает активно применять на фронте самые мощные трехтонные авиабомбы ФАБ-3000 с управляемыми модулями планирования и коррекции. Очередной удар этим «чугунным ужасом» пришелся по позициям ВСУ в районе населенного пункта Богатырь. Как сообщает Telegram-канал «Воин DV», операцию выполнили пилоты из 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Передает АиФ.

ФАБ-3000 — самая разрушительная авиабомба, которую наши войска используют в зоне боевых действий. Эффект от её применения сравнивают с ядерным взрывом — несмотря на отсутствие характерного пылевого «гриба», ударная волна и огненный фронт уничтожают все в радиусе сотен метров.

Минобороны России также сообщило об освобождении села Дорошовка в Харьковской области. Населённый пункт на купянском направлении был взят бойцами «Западной» группировки войск. Накануне, как отмечает военный блогер Юрий Подоляка, русская армия установила контроль над селом Каменка. Таким образом, весь западный берег реки Оскол севернее Купянска теперь находится под российским контролем.

На фоне успехов на фронте продолжается и воздушная борьба. Недавно Киев потерял ещё один истребитель Су-27 во время охоты на ударные беспилотники «Герань». В украинских Telegram-каналах стали распространяться версии, что самолет был якобы сбит союзным американским F-16. Однако Министерство обороны России официально подтвердило, что Су-27 был уничтожен российскими ВКС.