Военный корреспондент Александр Коц объяснил, почему Вооружённые силы Украины продолжают цепляться за населённые пункты в Курской области, несмотря на утрату стратегического контроля. По его мнению, действия украинского командования в этом районе нельзя считать самостоятельным наступлением или продолжением попытки удержать российскую территорию — речь идёт о защите рубежей Сумской области, граничащей с Россией. Пишет ВД.

Как отметил Коц, украинские силы выстроили линию обороны непосредственно на территории Курской области, тем самым попытавшись не допустить продвижения российских войск вглубь Сумской. Фактически, считает он, украинское командование рассматривает эту линию как первый эшелон обороны самой Украины. А для российских подразделений, в свою очередь, зачистка приграничных сёл и хуторов — это не что иное, как взлом передовой линии защиты Сумщины.

По словам Коца, с северо-западного направления, в районе Басовки, эта оборонительная полоса уже была прорвана. Более того, западнее российских войскам удалось войти на территорию Сумской области, где они начали формировать полуохват вокруг населённого пункта Юнаковка. Этот посёлок он назвал важным логистическим узлом ВСУ, через который ранее шло снабжение в сторону Суджи.

Коц также уточнил, что на других участках линии соприкосновения в Курской области, включая Гуево, Горналь и Олешню, где пока ещё остаются украинские подразделения, наступление Вооружённых сил России будет развиваться в направлении Мирополья. Этот населённый пункт уже находится на украинской территории, и, по оценке военкора, станет следующим важным ориентиром для продвижения российских сил в рамках операции на северо-востоке.