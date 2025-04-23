Идеи для быстрого и яркого ужина

Совместить пользу, скорость и насыщенный вкус проще, чем кажется. Секрет успеха — в сочетании сезонных овощей, белковых компонентов и ароматных специй. Вот три рецепта, которые спасут даже в самый загруженный день.

«Вегетарианская кухня — это не отказ от чего-то, а открытие новых возможностей»

Паста с кабачками и вялеными томатами

Нарежьте молодые кабачки тонкими лентами с помощью овощечистки. Обжарьте их на оливковом масле с чесноком 3 минуты. Добавьте вяленые томаты и щепотку красного перца. Пока готовится соус, отварите спагетти из твердых сортов пшеницы. Смешайте пасту с овощами, посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Лайфхак: замените кабачки цукини или баклажанами

Без лактозы? Используйте дрожжевые хлопья вместо сыра

Нутовый карри с кокосовым молоком

Обжарьте лук, имбирь и куркуму до золотистого цвета. Добавьте консервированный нут, нарезанную цветную капусту и залейте кокосовым молоком. Тушите 15 минут под крышкой. Подавайте с рисом басмати, украсив свежей кинзой.

Используйте замороженную цветную капусту — не нужно размораживать Для пикантности добавьте чайную ложку арахисовой пасты

Кукурузные тако с черной фасолью

Разогрейте лепешки из кукурузной муки на сухой сковороде. Начинка: размятая черная фасоль с паприкой, авокадо, маринованный красный лук и соус из растительного йогурта с лаймом. Собирайте тако непосредственно перед подачей — так они останутся хрустящими.

Три правила быстрого вегетарианского ужина:

Храните банки с бобовыми и замороженные овощи для экстренных случаев

Используйте готовые соусы (песто, сальса, тахини)

Не бойтесь экспериментировать с травами

Эти блюда доказывают: растительный ужин может быть сытным, красочным и требовать минимум усилий. Главное — позволить себе играть с ингредиентами и наслаждаться процессом.