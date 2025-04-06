Великий церковный деятель XX века вновь объединит православных верующих Псковщины. К 100-летию со дня упокоения Патриарха Тихона местная епархия готовит уникальные мероприятия, которые пройдут 14 августа в знаковом месте региона.

Историческое наследие в камне и серебре

Центром торжеств станет Успенский храм с Полонища — архитектурный памятник XVI века, известный необычным для псковского зодчества стилем. Именно сюда доставит специальный ковчег-реликварий, десятилетия хранивший мощи святителя до их переноса в Донской монастырь. “Для верующих это шанс прикоснуться к живой истории – помимо ковчега будет выставлена частица святых останков”, — пояснили в епархиальном управлении.

Хроника подготовки к юбилею

Литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), тезоименитый знаменитому предшественнику. Богослужение начнётся в 10 утра, но уже с рассвета храм откроет двери для молящихся. Особое внимание организаторы уделяют работе с паломниками — для гостей из других городов составлен подробный гид по тихоновским местам области.

“Святитель совершил здесь свой первый монашеский постриг. Эти стены помнят его молитвы”, — отмечает ключарь Успенского храма отец Андрей.

Праздничные мероприятия включат фотовыставку с редкими кадрами из жизни Патриарха-исповедника и лекторий о его роли в сохранении Церкви в годы гонений. В епархии подчёркивают: юбилейные события призваны не только почтить память, но и познакомить молодое поколение с духовным подвигом святого.