Во время прямого эфира на турецком телеканале CNN Türk ведущая Мелтем Бозбейоглу столкнулась с землетрясением магнитудой 6,2. Стихийное бедствие, произошедшее 23 апреля в 12:50 по местному времени, застало журналистку и зрителей врасплох.

Эпицентр находился неподалёку от Стамбула — толчки ощущались во всём городе и вызвали панику среди жителей, многие из которых покинули свои дома и офисы.

Видеозапись момента распространилась по социальным сетям. На кадрах видно, как камера начала вибрировать, а элементы декорации в студии заметно дрожали.

Несмотря на стрессовую ситуацию, Бозбейоглу сохранила самообладание и проинформировала аудиторию о происходящем. Её голос слегка дрожал, но она продолжила эфир, прежде чем попросить коллег связаться с её матерью.

По информации турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, всего за день в регионе произошло шесть подземных толчков. Самый мощный из них не вызвал серьёзных разрушений, и к моменту выхода материала сообщений о пострадавших не поступало.

Турецкие власти настоятельно рекомендовали жителям не приближаться к старым зданиям и, по возможности, не перегружать телефонные линии. Несмотря на эмоциональное напряжение, ведущая получила волну поддержки от зрителей, многие из которых восхищались её храбростью. Однако часть пользователей выразили мнение, что журналистке стоило бы покинуть студию ради безопасности.