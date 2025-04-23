США продолжают усиливать военное давление на Китай, одновременно сталкиваясь с растущими внутренними противоречиями и усталостью союзников. Как пишет Global Times, американская стратегия в отношении Китая всё больше наталкивается на скептицизм не только в Азии, но и в Европе. Вашингтон сначала провоцирует конфликты, затем дистанцируется от их последствий, передавая расходы и ответственность своим союзникам. Такой подход, как отмечается, может вызвать обратную реакцию даже со стороны ближайших партнёров США, включая Японию и Филиппины. Перевод представлен изданием RZNonline.ru.

На фоне этого в Нэшнл-Харборе, штат Мэриленд, прошёл семинар «Море-воздух-космос», где вице-адмирал Майкл Бойл представил обновлённое видение стратегии ВМС США. Он подчеркнул необходимость координации действий всех видов вооружённых сил и отказа от разрозненной подготовки. По его словам, Пентагон планирует проводить масштабные совместные учения, ориентированные на будущий возможный конфликт с Китаем.

Тему продолжил Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США. На слушаниях в Конгрессе по военному бюджету на 2026 год он сослался на темпы военного развития Китая, подчеркнув, что страна выпускает боевые самолёты и корабли значительно быстрее, чем США. Папаро отдельно отметил, что Пекин добился серьёзных успехов в применении технологий, включая искусственный интеллект и ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности. Он заявил, что Китай уже может оспаривать господство США в пределах первой островной цепи, что, по его мнению, представляет серьёзную угрозу для американского влияния в регионе.

Как указывает сайт War Zone, детали будущих учений не раскрываются, однако акцент на их масштабе и совместности очевиден. Папаро, в свою очередь, дал понять, что его главная задача — убедить Конгресс в необходимости увеличения оборонного бюджета, разыгрывая «китайскую карту». Он подчеркнул, что потеря превосходства в воздухе поставит под угрозу способность США поддерживать союзников и сдерживать противников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Global Times подчёркивает, что Пекин сегодня — это уже не та страна, которую можно запугать. Военная мощь Китая вышла на качественно новый уровень. Армия, флот, авиация и ракетные войска способны к слаженным совместным действиям. При этом США оказались в положении, когда сдерживать развитие Китая становится всё труднее, а идея «отделения» от китайской экономики не выдерживает реальности — промышленное производство США отстаёт, а план по перемещению производств буксует.

Как отмечает издание, союзники США, особенно в Европе, начинают осознавать, что участие в американской стратегии в Азии может обернуться для них проблемами. Раскол в НАТО становится всё более заметным. На этом фоне, считают китайские аналитики, единственным инструментом, который остаётся у Вашингтона, остаётся преувеличение китайской угрозы с целью мобилизации ресурсов и сохранения своей гегемонии.