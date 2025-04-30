В Турции разгорается новый виток политического противостояния: полиция провела масштабную операцию, задержав 51 человека по делу о коррупции, связанном с бывшим мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Еще двое подозреваемых объявлены в розыск. Операция, начавшаяся в минувшую субботу, охватила Стамбул, Анкару и Текирдаг, а среди задержанных оказались высокопоставленные чиновники мэрии и близкие соратники политика.

Имамоглу, ныне отстраненный от должности и находящийся под арестом в тюрьме Силиври, уже не в первый раз оказывается в эпицентре скандала. Ранее, в марте, по этому же делу были задержаны более 90 человек, а общее число арестованных превысило 150. Помимо обвинений в коррупции, оппозиционного политика, ставшего кандидатом в президенты от Республиканской народной партии (РНП), подозревают в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Но на этом испытания для Имамоглу не заканчиваются. Параллельно его судят за угрозы прокурору Стамбула, которого он открыто критиковал за репрессии против членов РНП. Очередное заседание по этому делу назначено на середину июня, и пока исход остается неясным.

Лидер РНП Озгюр Озель, отменив запланированные митинги в Измире и Мерсине, срочно вернулся в Стамбул, чтобы поддержать своего соратника. Он назвал новые задержания политической расправой, связав их с попыткой властей протолкнуть строительство Стамбульского канала — амбициозного проекта президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который должен соединить Черное и Мраморное моря.

Этот 50-километровый искусственный путь, задуманный как способ разгрузить Босфорский пролив, Эрдоган называет “проектом века”. По его плану, канал не только усилит геополитическое влияние Турции, но и принесет доход за счет пошлин с судов. Однако жители Стамбула настроены резко против: более 80% горожан выступают за отмену проекта, опасаясь экологической катастрофы и потери источников питьевой воды.

Мэрия под руководством Имамоглу не раз пыталась заблокировать строительство через суды и общественные кампании. РНП также сделала этот вопрос одной из ключевых тем своей повестки. Озель утверждает, что арест соратников Имамоглу — это давление на оппозицию, чтобы сломить сопротивление проекту, который должен набрать обороты уже в 2025 году.

Власти, в свою очередь, отрицают связь задержаний с каналом. Управление коммуникаций администрации президента заявило, что текущие обвинения не имеют отношения к строительству, а проект жилья, о котором упомянула оппозиция, реализуется отдельно.

Пока конфликт между властью и оппозицией набирает обороты, судьба Стамбульского канала остается под вопросом. Экологи бьют тревогу, указывая на угрозу биоразнообразию и водоснабжению региона, а жители города продолжают протестовать. В этой борьбе за будущее Стамбула Экрем Имамоглу стал не просто фигурой оппозиции, но и символом сопротивления спорным инициативам властей.