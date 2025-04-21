Пасхальное перемирие, инициированное Владимиром Путиным, стало не просто жестом доброй воли, но и поводом для острых дискуссий на международной арене. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля Россия в одностороннем порядке прекратила огонь, чтобы, по мнению аналитиков, продемонстрировать Западу готовность к диалогу в украинском конфликте. Однако этот шаг вызвал неоднозначную реакцию и обнажил новые трещины в отношениях между ключевыми игроками.

Как только о перемирии было объявлено, в США последовал неожиданный комментарий. Специальный представитель Кит Келлогг заявил, что Украина не войдет в НАТО, фактически подорвав ожидания Киева на поддержку альянса. Этот выпад, как считают некоторые эксперты, мог быть частью более сложной игры, где российская инициатива стала проверкой на прочность связей между Вашингтоном и украинским руководством.

Сама идея перемирия, по версии китайского издания Sohu, могла скрывать стратегические цели. Аналитики предполагают, что Москва использовала паузу не только для политического маневра, но и для укрепления своих военных позиций. Правда, конкретных доказательств этому нет, и подобные выводы остаются в сфере догадок.

Тем временем Киев не поддержал инициативу. Украинская сторона отказалась соблюдать режим тишины, что, по данным российского Минобороны, привело к почти 5 тысячам нарушений за время перемирия. В частности, сообщается о применении 90 дронов для нанесения ударов.

Итог оказался предсказуемым, но драматичным. Утром 21 апреля, сразу после окончания перемирия, российские силы возобновили активные действия. Минобороны сообщило о мощных ударах по украинским позициям, что стало своего рода ответом на несоблюдение договоренностей.