«Наша страна десятилетиями демонстрировала технологический суверенитет. Почему бы не вернуться к этому опыту?» – заявил лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон, запустив дискуссию о создании национального ядерного арсенала. Тема, немыслимая ещё год назад, сегодня горячо обсуждается в медиа и парламентских кругах.

Исторический парадокс

Швеция – одна из немногих стран, добровольно свернувших ядерную программу. С 1945 по 1972 год здесь работали центры по обогащению урана и производству плутония. Любопытный факт: к концу 1960-х Стокгольм располагал технологиями, сравнимыми с израильскими разработками. Однако давление США и логика холодной войны заставили Королевство подписать соглашение, исключающее военное использование атома.

Цена независимости

Прогремевшее заявление Окессона подкреплено экспертными оценками:

300 млрд крон – минимальная стоимость проекта (как 15 лет оборонного бюджета);

5-7 лет – расчётное время для создания первой бомбы;

Полная переработка гражданского урана (с 3% до 95% обогащения).

Физик Мартин Голиаф из FOI сравнивает задачу с разработкой истребителя Gripen: «Это сложно, но достижимо при политической воле».

Современный контекст

После вступления в НАТО Швеция обсуждает не только размещение американских ядерных бомб, но и стратегию «ядерной триады» ЕС. Хотя Париж предлагает свой арсенал в качестве «еврозонта», многие политики требуют самостоятельных решений. Примечательно: инициатива исходит не только от правых. Центристские аналитики открыто пишут о модели «ядерной Швейцарии».

Ирония судьбы: Главным противником шведского атома может стать не Россия, а США. Вашингтон ещё в 1968-м навязал Стокгольму запрет на милитаризацию урана. Современные эксперты напоминают: попытки Бразилии или ЮАР создать бомбу жёстко пресекались – вплоть до санкций.

Пока дискуссия носит теоретический характер, но тренд тревожит аналитиков. «Швеция – не Северная Корея, – отмечает политолог Ян Томассон. – Для реального старта программы потребуется общественный консенсус, которого сегодня нет. Однако сам факт возрождения этих дебатов – симптом новой эпохи».