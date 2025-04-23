В Париже 28 апреля начнется громкий судебный процесс над десятью предполагаемыми членами банды пожилых преступников, которые в 2016 году совершили дерзкое ограбление американской телезвезды Ким Кардашьян. Большинству подсудимых уже за 60 лет.

Инцидент произошел ночью 3 октября 2016 года, когда группа вооруженных мужчин, представившись полицейскими, проникла в парижские апартаменты Кардашьян, где она находилась одна без охраны.

Преступники, некоторые из которых прибыли на велосипедах, связали звезду скотчем, заткнули ей рот и похитили драгоценности на сумму около 10 миллионов евро. Особую ценность для грабителей представляло обручальное кольцо Кардашьян с 19-каратным бриллиантом, которое она ранее демонстрировала в социальных сетях.

Среди десяти обвиняемых выделяются 71-летний Юнис Аббас, имеющий за плечами 20 лет тюремного заключения, и 68-летний Омар Айт Кедаш по прозвищу «Старый Омар», которого следствие считает лидером группы. Один из предполагаемых соучастников уже скончался, а 80-летний подозреваемый не сможет присутствовать на процессе по состоянию здоровья.

Судебные слушания, которые продлятся до 23 мая, будут сосредоточены на обвинениях в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека. Судьба большей части похищенных драгоценностей, включая знаменитое кольцо, до сих пор остается неизвестной.

Этот необычный судебный процесс привлекает большое внимание общественности из-за возраста обвиняемых и громкого имени потерпевшей.