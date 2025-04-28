В Министерстве национальной обороны Канады разработали специальное руководство для сотрудников, объясняющее, как вести себя при встрече с агрессивными гусями.

Причиной появления инструкции стала необычная проблема: каждый год с наступлением весны территорию ведомства в Оттаве захватывают канадские гуси, которые в период гнездования становятся крайне враждебными.

Документ подробно объясняет, что следует избегать любых контактов с птицами — их нельзя кормить, трогать или подходить слишком близко, чтобы не спровоцировать нападение. В случае агрессии гусей министерство рекомендует не паниковать и не делать резких движений.

Отдельный раздел инструкции посвящен правильной тактике «отступления». Сотрудникам советуют медленно отходить в сторону, не отворачивая взгляда от птицы — важно сохранять зрительный контакт, чтобы не показать страх.

Такие меры стали необходимостью после многочисленных случаев нападений гусей на персонал. Весной птицы особенно яростно охраняют свои гнезда, а любые попытки приблизиться воспринимают как угрозу.

Министерство рассчитывает, что новое руководство поможет сократить количество травм и конфликтов с пернатыми «стражами» комплекса.