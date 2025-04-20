В преддверии 80-летия Великой Победы в музее парка «Патриот» в Московской области можно увидеть настоящие раритеты советского танкостроения. Среди экспонатов, представленных журналом «За рулем», выделяются легендарный Т-34 раннего выпуска 1934 года и уникальный пятибашенный Т-35, пережившие испытания временем.

Но особое внимание привлекает семейство легких танков БТ, прозванных «быстроходными». Эти машины, разработанные в Харькове в 1930-х годах, стали настоящим прорывом благодаря колесно-гусеничной конструкции. Вдохновленный американским танком М1931, БТ-2 мог мчаться по шоссе на колесах со скоростью до 70 км/ч – результат, который поражает даже спустя почти век.

При весе всего 11,3 тонны и противопульной броне, БТ-2 обладал впечатляющей мощностью – 35,4 л.с. на тонну. Его сердце – танковая версия авиационного двигателя М-5-400, копия американского Liberty, выдававшая 400 л.с. Это позволяло машине буквально рвать дорогу, оставляя позади многих конкурентов того времени.

Еще одной инженерной находкой стала подвеска Кристи с индивидуальными пружинами для каждого катка. Этот принцип позже лег в основу конструкции знаменитого Т-34. А управляемые передние колеса делали БТ-2 удивительно маневренным для своего класса.

Вооружение танка тоже не подкачало: 37-мм пушка Б-3, созданная на основе немецкой разработки Rheinmetall, выпускалась на подмосковном заводе им. Калинина. С таким арсеналом БТ-2 был готов к бою.

Огонь войны эти машины встретили в 1939 году на реке Халхин-Гол, а затем сражались в советско-финской войне. Но самые тяжелые потери они понесли в 1941 году, когда многие танки были уничтожены в первые месяцы Великой Отечественной.

До наших дней сохранился лишь «гибридный» экземпляр: башня и подбашенный лист от БТ-2 установлены на шасси более поздней модели БТ-5. Этот экспонат – молчаливый свидетель эпохи, когда советские инженеры создавали технику, опережающую время.