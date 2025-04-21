Весь католический мир обсуждает удивительные кадры из Колумбии: статуя Девы Марии, запечатленная со слезами на глазах во время церковной службы в Страстную пятницу, стала вирусной сенсацией. Особую значимость и мистический ореол этому событию придает его близость по времени к кончине Папы Римского Франциска, который скончался в Пасхальный понедельник.

Видео было снято очевидцами в приходе Святого Иоанна Эда в местечке Агуас-Кларас (департамент Норте-де-Сантандер) во время традиционной Проповеди Семи Слов – богослужения, посвященного последним словам Христа на кресте. На кадрах, быстро разлетевшихся по соцсетям, видно, как по лицу статуи Богоматери текут струйки, похожие на слезы.

“Это чудо, как красиво!”, “Она действительно плачет”, – пишут восхищенные пользователи в комментариях.

Многие пытаются найти объяснение увиденному: одни считают это знаком Божьей скорби о “человеческом зле”, другие – отражением боли самой “Девы Скорбей”.

Несмотря на ажиотаж, официальная епархия соседнего города Оканья пока не дала никаких комментариев относительно предполагаемого чуда, воздерживаясь от оценок.

Эта новость пришла на фоне скорбного известия из Ватикана: в Пасхальный понедельник на 89-м году жизни скончался Папа Франциск. Его кончине предшествовала длительная борьба с болезнью – понтифик провел несколько недель в больнице из-за инфекции, пневмонии и проблем с дыханием.

Несмотря на недуг, в Пасхальное воскресенье Папа Франциск нашел в себе силы, чтобы обратиться к верующим с традиционным благословением “Urbi et Orbi” с балкона собора Святого Петра, незадолго до этого встретившись с президентом США Джей Ди Вэнсом. Однако всего через несколько часов после этого публичного появления сердце понтифика остановилось.