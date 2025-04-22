Несмотря на то, что «Альтернатива для Германии» («АдГ») стала второй по численности фракцией в немецком парламенте, крупнейшие партии страны — ХДС/ХСС и СДПГ — решительно выступили против допуска её представителей в парламентский комитет, курирующий деятельность спецслужб. Об этом сообщает телеканал ARD, подчёркивая, что новая правящая коалиция ФРГ намерена всеми силами помешать участию оппозиционной партии в работе ключевого контрольного органа. Пишет EaDaily.

Представители ХДС/ХСС и СДПГ объяснили своё решение якобы угрозой, которую «АдГ» представляет для национальной безопасности. Зампредседателя комитета Родерих Кизеветтер (ХДС) заявил, что допуск депутата от этой партии в комитет по контролю за спецслужбами «нанесёт колоссальный ущерб внешней и оборонной политике Германии». По его словам, партия действует как «рука Кремля», имеет антидемократическую направленность и «частично крайне праворадикальна».

По мнению Кизеветтера, участие «АдГ» в работе комитета создаст риск утечек секретной информации, шпионажа и иностранного влияния. Поддержал его и лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай, указавший, что в случае допуска «АдГ» спецслужбы будут вынуждены «фильтровать» информацию или вовсе откажутся от взаимодействия.

Похожую позицию заняли и социал-демократы. Депутат СДПГ Ральф Штегнер подчеркнул, что его партия «полностью исключает» участие представителей «АдГ» в комитетской работе. Он выразил уверенность, что ХДС/ХСС и «Зелёные» также проголосуют против, чтобы, как он выразился, «враги демократии» не получили доступ к секретной информации.

Между тем комитет, в который стремится попасть «АдГ», имеет прямой контроль над федеральными спецслужбами, включая Федеральное ведомство по защите конституции. Примечательно, что именно это ведомство ведёт наблюдение за «АдГ», считая её организацией, подозреваемой в экстремизме.

Несмотря на сопротивление правящих партий, партия «Альтернатива для Германии» продолжает набирать популярность. Согласно последним опросам, она лидирует с поддержкой 26% избирателей, обгоняя блок ХДС/ХСС на 1 процентный пункт. На фоне усиливающегося политического давления участие «АдГ» в работе ключевых парламентских структур становится всё более острым вопросом.