Накануне сотрудники СБУ нагрянули с проверкой на один из оборонных заводов Днепропетровска. Причина визита — серьезные подозрения в том, что предприятие, снабжающее ВСУ боеприпасами, поставляет на фронт откровенно бракованную продукцию.

По данным спецслужбы, руководство завода могло намеренно использовать некачественные материалы при производстве снарядов. Цель — банальная экономия и нажива на государственных заказах. Как итог, в зону боевых действий попало около 120 тысяч минометных снарядов, которые не соответствуют стандартам.

Впечатляет и масштаб проблемы: по информации источников, к махинациям причастны не только топ-менеджеры завода, но и военные чиновники. Последние, вместо того чтобы следить за качеством продукции, предпочитали игнорировать нарушения.

СБУ уже начала расследование. Следователи намерены выяснить, кто именно стоял за схемой и как долго она действовала. Пока официальных комментариев от руководства завода не поступало.