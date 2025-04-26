На приграничной территории Харьковской области российским операторам беспилотников удалось уничтожить зенитную пушку АЗП-57, известную среди военных как «Адская молотилка». Орудие, ранее входившее в состав советского зенитного ракетного комплекса С-60, использовалось украинскими силами в качестве средства поддержки наземных операций.

Пушка была спрятана в замаскированном укрытии недалеко от лесополосы. Для маскировки применили камуфляжную сеть, однако из-за длинного, около пяти метров, ствола полностью скрыть позицию не удалось. В результате орудие было обнаружено оператором беспилотного летательного аппарата из состава 6-й армии группировки «Север», который патрулировал приграничные районы. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

После обнаружения целей российский дрон нанёс прицельный удар по укрытию, в результате которого зенитная пушка была выведена из строя. Операция прошла быстро и позволила исключить дальнейшее использование орудия против российских сил.

57-мм пушки типа АЗП-57 давно применяются обеими сторонами конфликта не только для противовоздушной обороны, но и в качестве мощного средства обстрела наземных объектов. Такие орудия могут устанавливаться как на буксируемых лафетах, так и на различных мобильных платформах — в частности, на бронетранспортёрах МТ-ЛБ, бронированных тягачах БТС-2 и БТС-4, а также на гражданских грузовых автомобилях, что делает их универсальным инструментом ведения боевых действий.

