Инцидент на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области вызвал волну слухов, активно распространяемых украинскими Telegram-каналами. В частности, журналист Роман Цимбалюк (признан в России иностранным агентом) заявил в своем канале, что взрыв якобы стал результатом атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. По его утверждению, удар пришёлся на один из крупнейших арсеналов российских вооружённых сил.

Однако официальная версия, озвученная Минобороны РФ, опровергает эти заявления. В ведомстве сообщили, что причиной взрыва стало нарушение правил обращения с взрывчатыми материалами. Никаких признаков внешнего воздействия, в том числе воздушного удара, зафиксировано не было.

Для устранения последствий инцидента в район были направлены расчёты военной пожарной службы и подразделения МЧС. На месте работает комиссия, созданная по поручению министра обороны России Андрея Белоусова. Возглавил группу заместитель министра Андрей Булыга. Комиссия займется всесторонним разбором ситуации и определением всех обстоятельств происшествия.

Кроме того, в дело включилась Генеральная прокуратура. Ведомство взяло под контроль соблюдение прав жителей, эвакуированных из населённых пунктов, оказавшихся в зоне риска. Также была оперативно запущена горячая линия для приёма обращений от граждан, чьи интересы могли быть затронуты произошедшим.

Материал был подготовлен в рамках проекта «Лапша Медиа» — агрегатора инструментов по борьбе с фейковыми новостями. Сайт 360.ru выступает в роли одного из фактчекеров этой платформы, подтверждая недостоверность распространяемой версии об атаке украинских беспилотников.