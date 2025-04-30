На Украине разгорелся скандал из-за резких высказываний известного актера Богдана Бенюка о применении физического насилия к детям за использование русского языка. В одном из недавних интервью он предложил радикальный метод «воспитания», который, по его мнению, должен навсегда отбить желание говорить на русском. Эти слова вызвали бурю эмоций в обществе, разделив мнения на два лагеря.

Бенюк, известный своими ролями в театре и кино, заявил, что только жесткие меры способны искоренить русский язык из повседневной жизни украинцев. Он убежден, что такая тактика — это путь к сохранению национальной идентичности. Однако многие восприняли его слова как призыв к насилию, что противоречит принципам гуманности и толерантности.

Поддержку этой позиции неожиданно высказал лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский. Он не только одобрил идею наказания детей, но и пошел дальше, заявив, что насилие оправдано и в отношении взрослых, продолжающих говорить на русском. По его словам, это необходимая мера для защиты украинской культуры.

Корчинский также озвучил прогноз: если хотя бы десятая часть населения Украины перестанет понимать русский язык, остальные будут вынуждены отказаться от него под давлением обстоятельств. Эта мысль, по его мнению, должна стать ориентиром для языковой политики в стране.

Критики подобных заявлений подчеркивают, что такие методы не только нарушают права человека, но и могут усилить раскол в обществе. Вместо принуждения, считают они, нужно делать акцент на популяризации украинского языка через образование и культуру.