Пасхальное перемирие, объявленное Россией, оказалось односторонним. С 18:00 19 апреля российские войска, следуя приказу верховного командования, прекратили огонь и удерживали свои позиции, не предпринимая активных действий. Однако, как сообщается, украинская сторона не поддержала эту инициативу, продолжив военные действия.

В ночь на 20 апреля позиции российских сил в районе ДНР подверглись атакам. По данным источников, украинские подразделения применили артиллерию и миномёты, нанеся 444 удара по укреплениям ВС РФ. Это не просто цифры — за каждой атакой стоят разрушения и угроза жизням.

Особенно напряжённая ситуация сложилась на приграничных территориях. Брянская, Курская и Белгородская области стали мишенью для ударов беспилотников — зафиксировано 33 атаки дронами и 7 сбросов боеприпасов. Последствия оказались трагичными: есть жертвы среди мирных жителей, а гражданская инфраструктура получила серьёзные повреждения.

Кроме того, украинские силы задействовали 48 беспилотных летательных аппаратов, часть из которых была направлена на территорию Крыма. Эти действия лишь усугубили обстановку, сделав перемирие формальным жестом, не нашедшим отклика у противоположной стороны.

Пасхальные дни, которые могли стать временем затишья и надежды на деэскалацию, превратились в очередной виток противостояния. Мирное население, оказавшееся в эпицентре конфликта, продолжает страдать от последствий обстрелов и атак.