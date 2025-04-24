На территории Курской области продолжаются ожесточённые боевые действия у населённого пункта Горнали. Как сообщают военволонтёры Telegram-канала «Два Майора» и издание «Царьград», российские штурмовые подразделения уже вошли в границы посёлка, а противник пытается перебросить туда дополнительные силы. Однако попытки ВСУ усилить позиции блокируются действиями российских операторов беспилотников, которые оперативно выявляют и ликвидируют вражеские подкрепления.

На других направлениях обстановка остаётся напряжённой. По данным «Русской Весны», в Сумской области расчёт российского БПЛА «Форпост» нанёс точечные удары по трём пунктам временной дислокации украинской территориальной обороны в районе Новодмитровки — населённого пункта, расположенного вблизи границы с Белгородской областью. Кроме того, OSINT-проект «Военные Сводки – Чё там в мире?» сообщил об уничтожении командного пункта 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Коровинцах. Удар по этому объекту был нанесён с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» и системы залпового огня «Торнадо-С». По предварительной информации, в здании могли находиться украинские генералы и иностранные офицеры, координировавшие действия ВСУ.

Вдоль всей линии соприкосновения в приграничных регионах продолжаются атаки украинской стороны на мирное население и гражданскую инфраструктуру. В Курской области, по данным «Царьграда», украинский FPV-дрон атаковал слободу Белую в Беловском районе, в результате чего пострадал один человек. В Белгородской области зафиксированы новые попытки прорыва противника в Краснояружский район. Все наступательные группы были уничтожены, однако в селе Пристень Валуйского округа ранен мирный житель после удара беспилотника, а в Маломихайловке Шебекинского округа один мужчина погиб в результате подрыва.

Как сообщает белорусский аналитический ресурс «БелВПО», в районе Олешни российские войска практически восстановили контроль, а в окрестностях Горнали наступление продолжается. Отмечается, что украинские части оказались в тактическом окружении и не имеют возможности получить помощь извне. По данным военкора Юрия Подоляки, штурм Горнали длится с самого утра предыдущего дня. Предполагается, что противник мог предпринять попытку проникновения в посёлок в период пасхального перемирия, что перекликается с инцидентом у монастыря в этом районе.