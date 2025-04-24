Голландские исследователи представили новое лингвистическое исследование, проливающее свет на эволюцию одного из самых узнаваемых имён в мировой истории — Иисуса Христа. Оказалось, что привычное звучание имени — лишь финальный этап сложного пути, прошедшего через века и множество языков.

Учёные выяснили, что в оригинале, на арамейском языке, которым говорил Иисус, его имя звучало как «Йешуа» — производное от еврейского имени Йехошуа, или Иисус Навин в библейской традиции. Термин «Христос», в свою очередь, происходит от греческого Χριστός и является переводом еврейского слова «Машиах» — помазанник.

«Исторические тексты, написанные на греческом, латинском и еврейском языках, демонстрируют, как имя “Йешуа” стало “Иисусом Христом”. Это пример глубокой языковой трансформации, обусловленной распространением христианства», — поясняют исследователи.

Упоминания «Иисуса из Назарета», по мнению лингвистов, в арамейской форме звучали как «Йешу Назарин», что также подверглось трансформации с переводами и копированием текстов в разных странах.

Кроме имени, историки обратили внимание и на внешний облик Иисуса. Он, как утверждается, не соответствовал традиционным западным представлениям, а был типичен для ближневосточных жителей своего времени — со смуглой кожей, густыми вьющимися волосами и невысоким ростом.

Это исследование предлагает не только языковую реконструкцию, но и напоминает: образ Иисуса, дошедший до нас, — результат многовекового переплетения культуры, религии и истории.