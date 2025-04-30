Веста, один из крупнейших астероидов в поясе между Марсом и Юпитером, долгие годы считалась почти планетой. Астрономы предполагали, что у нее есть все признаки полноценного небесного тела: кора, мантия и даже ядро. Но последние исследования переворачивают эту картину с ног на голову, ставя под сомнение саму природу этого загадочного объекта.

Новейшие данные показывают: ядра у Весты, скорее всего, нет. Это открытие разрушает прежние гипотезы и заставляет ученых искать ответы. Почему астероид, который казался таким похожим на планету, не имеет одной из ключевых особенностей?

На горизонте две версии. Первая — Веста могла начать процесс дифференциации, то есть разделения на слои, но так и не завершила его из-за нехватки тепла или времени. Вторая гипотеза звучит еще более интригующе: астероид — это лишь обломок, отколовшийся от формирующейся планеты в далеком прошлом.

Ранее ученые находили на поверхности Весты следы, напоминающие вулканические образования. Это наводило на мысль о наличии ядра, ведь именно оно могло бы питать такие процессы. Однако данные, собранные космическим аппаратом Dawn, запущенным в 2007 году, добавили больше вопросов, чем ответов.

Анализ вращения Весты окончательно подорвал теорию о ядре. Астероид движется не так, как планеты с четко выраженным внутренним строением. Это открытие стало ключевым аргументом в пользу идеи, что Веста — лишь фрагмент чего-то большего.

Хотя ни одна из теорий пока не дает полной ясности, гипотеза об «осколочном» происхождении выглядит убедительнее. Ученые признаются: пробелы в знаниях остаются, но каждый новый факт приближает нас к разгадке.